Barcelona aprueba provisionalmente la congelación de las ordenazas fiscales para 2022

La líder de Cs en Barcelona, Luz Guilarte, ha reprochado al Gobierno municipal que su objetivo es recaudar por recaudar: "Lo que se está congelando es la capacidad de los barceloneses de poder salir de esta crisis", ha dicho, y ha añadido que la única rebaja que se ha hecho es en la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía.

Josep Bou (PP) ha lamentado que Barcelona esté en el ranking de fiscalidades más altas de España, según él, y ha reprochado al Gobierno de Colau que esta fiscalidad no esté "a la altura de los servicios municipales" y que vea las ordenanzas como una herramienta para incrementar los ingresos mientras se vacían los bolsillos de los vecinos, en sus palabras.

Eva Parera (BCN Canvi) ha sostenido que estas no son las ordenanzas que necesita Barcelona y cree que para recuperar la economía no basta con congelar impuestos, sino que hay que bajarlos: "Si aprobamos las ordenanzas tal como están no ayudaremos a la recuperación económica de la ciudad", ha concluido, y ha dicho que están abiertos a negociar y a cambiar su voto.