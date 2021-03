Barcelona abre un nuevo dentista gratuito para niños y adultos en situación vulnerable

El Ayuntamiento de Barcelona, Sant Joan de Déu Serveis Socials y el Hospital Sant Joan de Déu han acordado abrir un nuevo dentista gratuito para niños de hasta siete años y personas adultas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, que está operativo desde este febrero.

Lo han anunciado este viernes la concejal de Salud, Gemma Tarafa; el director de Servicios de Salud del Ayuntamiento, Davide Malmusi; el director de Sant Joan de Déu Serveis Socials, Salvador Maneu; y el director de Planificación y Apoyo a la Gestión del Hospital Sant Joan de Déu, Josep Serrat.

La nueva Consulta Odontológica Solidaria está ubicada en un inmueble de dos plantas en la calle Bonaplata, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, y prevé atender cada año a unos 150 niños y a unos 500 adultos principalmente sinhogar.

Todos ellos serán derivados desde los diferentes Centros Abiertos de la ciudad o bien desde el Servicio de Inserción Social de Familias con niños a cargo, con previa revisión y diagnóstico en los Centros de Atención Primaria (CAP), y también desde los servicios municipales de atención social en el espacio público y entidades de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL).

Así, estas personas recibirán servicios que no están cubiertos por la cartera de salud pública, a la espera de que se desarrolle la Ley 12/2020 de la atención pública de la salud bucodental aprobada por el Parlament.

En ese sentido, la previsión es que se realicen unas 1.100 obturaciones, 100 pulpectomías (tratamiento de caries en dientes de leche), unas 500 higienes bucodentales y unas 50 endodoncias.

La consulta estará abierta tres días a la semana --dos para adultos y uno para niños--, aunque aspiran a ampliar el servicio tanto por lo que respecta a los días como a los tratamientos que realicen.

Para el consistorio, el nuevo convenio (que aportará unos 120.00 euros al año) es un paso más en su estrategia para dar cobertura a la población de la ciudad que por motivos económicos tiene dificultad para acceder a tratamientos odontológicos, ya que incorpora por primera vez a los niños.

Tarafa ha recalcado que el objetivo final es que todos estos servicios pasen a formar parte de la cartera de servicios tanto de la Generalitat como del Estado porque "no se entiende que no esté incorporado", y ha insistido en que la salud bucodental no es una salud de segunda, sino de primera.

NUEVO DENTISTA EN NOU BARRIS

El Ayuntamiento abrirá próximamente un segundo local en el barrio de Torre Baró (en el distrito de Nou Barris) para ampliar el dentista municipal para personas vulnerables, abierto desde 2018 en la calle Viladomat, en el distrito del Eixample.

Desde entonces, este servicio ha atendido a más de 2.000 personas --de las cuales el 53% son mujeres-- derivadas de los Servicios Sociales municipales, que han recibido más de 14.000 visitas, y se han hecho en total unas 5.400 obturaciones, unas 2.300 higienes, casi 1.600 prótesis y unas 400 endodoncias.

Mientras, el Ayuntamiento asegura que avanza el proyecto de dentista municipal abierto a la ciudadanía con precios por debajo de los habituales y mantiene vigente el convenio para atender a precios reducidos a usuarios de la Tarjeta Rosa o la Tarjeta Barcelona Solidària.