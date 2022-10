Barcelona abre 124 expedientes a terrazas por incumplimientos en el distrito de Ciutat Vella

El concejal del distrito de Ciutat Vella de Barcelona, Jordi Rabassa, ha firmado esta semana 124 expedientes a terrazas en el distrito entre muy graves, graves y leves.

Lo ha explicado en un retuit al Gremi de Restauració de Barcelona que criticaba al Ayuntamiento por estar "denegando el 70% de las peticiones de terraza después de haber prometido que mayoritariamente se consolidarían".

En concreto, se trata de 41 expedientes muy graves, 76 graves, siete más de leves, y 13 eran terrazas sin licencia.

Por barrios, 42 expedientes son de locales del Gòtic; 30 en la Barceloneta; 29 en el barrio del Raval, y los otros 23, en el Casc Antic.

Rabassa ha puntualizado que siete de los expedientes se han registrado en la Rambla, 19 en la plaza Reial, y hasta 25 en el paseo Joan de Borbó.

Aquesta setmana he signat 124 expedients de terrasses, per diversos incompliments.



?? 41 molt greus, 76 greus i 7 lleus

?? 13 sense llicència



Per barris:



? Barceloneta: 30

? Gòtic: 42

? Casc Antic: 23

? Raval: 29



?? 7 a les Rambles, 19 a Plaça Reial i 25 a Joan de Borbó. https://t.co/BVy8AvxdYv