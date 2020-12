El Banc de Sang necessita donacions

El Banc de Sang engega una campanya per animar tothom qui pugui donar sang a fer-ho entre finals de desembre i principis de gener. És una època en què les donacions solen baixar un 25 %. El banc necessita garantir que hi hagi prou sang per atendre fins a 2.000 malalts cada dia.

Aquestes festes els donants rebran una postal de Nadal, que podran personalitzar i compartir amb qui vulguin a través del web del Banc de Sang.

Les últimes setmanes de l'any són un període crític pel que fa a donacions, juntament amb l'agost. Aquest any, a més, es preveuen més transfusions durant el desembre i gener. Per una banda, a causa dels malalts de covid, i per l'altra, per les intervencions i els tractaments que s'havien ajornat durant la pandèmia i que s'estan fent ara.

El producte més delicat que s'obté de les donacions de sang són les plaquetes, ja que caduquen en cinc dies, molt abans que la sang completa. Per això, el Banc de Sang recorda que cal mantenir un ritme alt de donacions.

Per donar sang cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar 50 kg o més i, en el cas de les dones, no estar embarassada. Per ser donant ara s'ha de demanar cita prèvia.

Aquest i altres temes pròxims pots trobar cada dia de 12.20 a 13 hores a "Herrera a Cope Catalunya i Andorra". Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena Cope a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis "Migdia Cope Catalunya i Andorra".

Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No manca mai l'última hora informativa comptada de forma àgil i ràpida. Un avanç de les notícies esportives que s'amplien a les 15.05 hores en "Esports Cope" o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta Cope Catalunya i Andorra.