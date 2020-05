El Banc de Llet celebrará 'online' el Día Mundial de la donación de leche materna

El Banc de Llet Materna celebrará su fiesta anual el 19 de mayo por el Día Mundial de la donación de leche materna de forma 'online', a través de las redes sociales Facebook e Instagram, por la crisis del coronavirus. El programa de actividades se prolongará durante todo el día: por la mañana se podrán descargar pasatiempos infantiles para hacer en familia y por la tarde se podrá participar en la charla del nutricionista Julio Basulto.

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial, el Banc de Llet pondrá en marcha la campaña 'Posa't el tirallet' de difusión de la donación de la leche materna en las redes para captar donantes. Desde el pasado 11 de mayo, el Banc de Llet Materna vuelve a recoger leche de las madres donantes, que se había interrumpido con el estado de alarma, y ahora las donantes deben extremar las medidas de higiene, haciendo uso de la mascarilla y lavando los potes de leche con alcohol. Las donantes tienen que seguir unos requisitos para poder donar como por ejemplo: ha de hacer menos de un año del último parto, has de tener un buen estado de salud, no puedes ser fumadora y no puedes haber pasado el COVID-19 o haber estado en contacto con personas infectadas.

Actualmente, las reservas son bajas, aunque hay leche procesada para garantizar la alimentación de los prematuros durante el mes de mayo, por lo que el Banc ha hecho un llamamiento a las donantes para que vuelvan a donar.