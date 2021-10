Badalona En Comú Podem asegura que la moción de censura a Albiol (PP) "es urgente"

La presidenta del grupo municipal de Badalona En Comú Podem en el Ayuntamiento de Badalona (Barcelona), Aïda Llauradó, ha asegurado este jueves que la moción de censura al actual alcalde, Xavier García Albiol (PP), "es urgente" tras su aparición en los 'Pandora Papers'.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa después de firmar la petición de la moción de censura a Albiol en la Secretaria Municipal del Ayuntamiento, y ha afirmado que siguen las negociaciones entre los partidos de la oposición para articular un gobierno "fuerte y sólido".

Preguntada por la posibilidad de que Albiol vuelva a ser candidato a la alcaldía en 2023, Llauradó ha dicho que el PP no tiene una alternativa en la ciudad que no pase por su figura: "Si se presenta en 2023, no tiene decencia política ni ética", ha concluido.