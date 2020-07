El Ayuntamiento de Tarragona, muy preocupado por el brote de coronavirus detectado en la ciudad

Preocupación en el Ayuntamiento de Tarragona por el brote de coronavirus que se ha detectado en la ciudad, con cinco casos positivos, todos del mismo núcleo familiar, y una veintena más haciéndose las pruebas. El Ayuntamiento pide a la ciudadanía que este brote "sirva para estar bien alerta ya que la pandemia no ha terminado", afirma el portavoz municipal, Xavier Puig.

Puig se ha mostrado muy preocupado por este brote en una ciudad donde el Covid-19 no había golpeado fuerte. De hecho, es un ayuntamiento que siempre ha apostado por la máxima restricción y no le ha temblado el pulso a la hora de implantar consignas. "Y la ciudadanía cumplía con mucha responsabilidad, pero últimamente se había bajado la guardia, todo el mundo se había relajado", expone el portavoz. Desde el consistorio se insiste en que los ciudadanos no pueden confiar en que la administración lo resuelva todo, y que cada uno debe ser muy responsable y "hacer los deberes, es decir, las manos, la mascarilla y la distancia", dice Puig.

El portavoz municipal avisa: "Si tenemos que ir tomando medidas más restrictivas las tomaremos; si la gente actúa con la máxima autorresponsabilidad no será necesario que hagamos pasos atrás". Según fuentes del Departament de Salut, la evolución del brote de Tarragona se mantiene igual que en las últimas horas, con cinco casos positivos confirmados y una veintena de personas en cuarentena preventiva, que habían estado en contacto con la familia afectada por el Covid-19.