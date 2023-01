El Ayuntamiento de Sant Adrià enmarca la supresión del BBF en la decisión de no celebrar ningún festival

El Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs (Barcelonés) asegura que el Barcelona Beach Festival no se celebrará más en la ciudad porque se ha optado por no acoger ningún festival masivo. Fuentes municipales consultadas por el ACN apuntan a que el consistorio acordó esta nueva política hace meses, y que en noviembre ya lo comunicaron a los promotores del BBF. "No es que se les haya denegado la licencia, porque no han llegado a pedirla, sino que no se ha propiciado la posibilidad de que la soliciten", señalan las mismas fuentes. El Ayuntamiento replica así la versión de los promotores, que este miércoles anunciaban que el BBF no se celebraría en Sant Adrià "ante la negativa del Ayuntamiento a conceder la licencia".



El consistorio ha declinado explicar los motivos por los que opta por no acoger eventos como el Barcelona Beach Festival. El año pasado se celebró el 2 de julio en la playa del Fòrum y atrajo a 27.000 asistentes de todo el mundo. Hasta pocas horas antes de abrir las puertas, no estaba garantizado que el festival saliera adelante, ya que el Ayuntamiento alegaba que faltaba documentación para otorgar el permiso.



Los promotores, Live Nation, destacaban este miércoles en un comunicado que la cita se ha celebrado varios años sin "generar ningún problema ni altercado en la comunidad" y recalcaba que "siempre" habían respetado las normas de seguridad y el entorno natural de la playa.



Durante las diferentes ediciones, el BBF ha reunido a artistas de renombre internacional como David Guetta, Marshmello, Avicii, Steve Angello o Martin Garrix, entre otros. Los promotores descartan poder celebrar el festival este año "por la imposibilidad de conseguir otra ubicación" y buscan un municipio para la edición de 2024.