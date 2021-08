El Ayuntamiento de Salou (Tarragona) iluminará la fachada con los colores azul y amarillo de la banderadel municipio y los establecimientos dejarán las luces del interior de las tiendas abiertas por la noche. Son las acciones de protesta que han anunciado contra el cierre a las 22:00 horas que les impone el Procicat. El alcalde Pere Granados ha asegurado que los comerciantes pierden cerca del 40% de sus ingresos por no tener abiertas las tiendas hasta la medianoche, "una franja horaria vital", según destacan, en plena temporada estival. Granados ha denunciado que la limitación "no obedecen a razones científicas" y que se hace pagar al comercio "las consecuencias" de la quinta ola pesar de no ser el origen "de ningún foco de contaminación vírica".



El alcalde de Salou ha lamentado "el grave perjuicio" que sufren los comerciantes y la economía local por cerrar los establecimientos a las diez de la noche, en lugar de las doce, "dos horas que no son cruciales para contener la pandemia" . Pere Granados se ha mostrado molesto que la Generalitat haya reducido el índice de incidencia acumulada (de 400 a 250) para imponer el toque de queda nocturno, porque Salou ha vuelto a quedar dentro de la restricción con un índice de 271 estos días .

Granados ha señalado que la reunión de este miércoles con la delegada del Gobierno y representantes del sector comercial fue "positiva, pero no satisface las reivindicaciones del sector" y por ello inician la protesta y piden un paquete de ayudas.



Laura Capuz, vicepresidenta de Shopping Salou Comerciantes y Empresarios, aseguró que sufren "una discriminación respecto a otros municipios". Además de las luces encendidas de los locales, también pondrán carteles en la entrada, con dos cintas rojas, como si cierra el acceso y para denunciar que es la Generalitat quien no deja entrar a los clientes.