Con motivo del final de primer día de ayuno por el inicio del Ramadán en la comunidad musulmana, el Ayuntamiento de Lleida, gobernado por ERC con el apoyo de Junts per Catalunya y los comunes, permitió que en pleno confinamiento, se instalaran altavoces en el Baluard de la Reina que forma parte de la Seu Vella, conocido como el castillo de la ciudad. Ubicada en un promontorio del centro de la ciudad, su escenario domina toda Lleida y sus alrededores. La llamada al Ramadán se escuchó con toda nitidez en gran parte de la ciudad, con sus ciudadanos cerrados en sus casas.

En pleno confinamiento, con prohibición de salir a la calle, si no es para trabajar o ir a comprar, el Partido Popular de Lleida ha criticado el permiso del Ayuntamiento de Lleida a la comunidad musulmana. La presidenta del PP en la provincia Marisa Xandri denuncia " que hay una doble vara de medir, mientras los cristianos hemos seguido la Semana santa on line, los musulmanes tienen permiso para empezar el Ramadán des de la Seu Vella". La dirigente política va más allá, y añade su denuncia la sorpresa " nunca me hubiera podido imaginar ver la Seu Vella en un minarete, gracias a la autorización del Ayuntamiento de Lleida"

Pero la tormenta política aumentó, por el comentario lleno de sentimiento y elogio de la concejal de ERC en el Ayuntamiento de Lleida, Sandra Castro que relató el llamamiento al Ramadán de la siguiente manera" Piel de gallina, bonito y muy emotivo, escuchar la llamada al Ramadán desde el Baluard de la Reina. Este años, lo vivirán desde el confinamiento, sin poder hacer los rezos comunitarios. A toda la comunidad iuslámica de Lleida"

Las redes sociales se llenaron de criticas para la edil de ERC por sus contradicciones personales. En su perfil Sandra Castro se define feminista, activista y defensora de los derechos LGTBI, y los usuarios denunciaron sus paradojas, alegando la situación de los derechos de la mujer. Además ERC y Sandra Castro proponen eliminar las pubillas de la Festa Major de Lleida por calificarlas de "machistas" y muchos usuarios de twitter criticaban las diferencias de Esquerra, con la libertad religiosa.