El Ayuntamiento de Lleida no reparte las mascarillas a primera hora en las estaciones e indigna a los usuarios

A las 10 de la mañana no se repartía ninguna mascarilla obligatoria para los viajeros en las estaciones de tren y de autobús de la ciudad de Lleida. A pesar de la obligación para todos los usuarios de llevarla, la falta de un punto de entrega provocaba que algunos viajeros no tuvieran la protección obligatoria. El subdelegado del Gobierno Central en Lleida, José Crespín reconocía en Cope" que el sábado llegaron y ayer fueron entregadas. Creo que ha habido un desajuste en el Ayuntamiento de Lleida porque en el resto de la província no hay problemas". El Ayuntamiento de Lleida, esta gobernado por ERC con el apoyo en coalición con Junts per Catalunya y los comunes.

Lo cierto es que los usuarios lamentan esta falta de mascarillas, así Oriol cogía el tren de las 8 de la mañana dirección Tarragona y señalaba" supongo que en ciudades como Barcelona, Madrid o Valencia se reparten pero en Lleida no". Él la llevaba de casa por qué ha continuado viajando " aquí nunca nos han entregado nada, veo gente que la lleva y otros no".

Manel estaba indignado por la falta de información"No nos dicen nada, falta ínteres y disciplina", aseguraba. Alba viajaba a Bilbao , una llevaba la mascarilla propia "lo lógico es que si fuera una obligación las repartieran", y estaba molesta por qué en toda la estación no hubiera una máquina expendedora de bebidas y alimentos. Con el bar cerrado, no podía tomar ni un café con leche.

Misma situación y agravada por el volumen de viajeros, en la estación de autobuses. Aparte de los viajes más lejanos, a primera hora salen los autobuses con rutas comarcales, llenos de viajeros y por ningún lado había un punto de entrega de las mascarillas obligatorias. En los andenes había viajeros sin mascarillas y algunos desconocían que fuera una obligación a partir de esta mañana.