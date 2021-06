El Ayuntamiento de Lleida contrata a una empresa de espectáculos infantiles que llama "nazis" a Ciudadanos

Nueva polémica en el Ayuntamiento de Lleida y su Fiesta Mayor de mayo. Ahora es por la contratación con dinero público de una empresa de espectáculos infantiles que llama "nazis" a un partido político. El grupo deParranda, en su promocional campaña en su página web con lazo amarillo, lanza un mensaje sin dobleces "compañía abierta a todos, menos para alcaldías PPopulars, Naziudadanes y del PsoeCatalà".

La presidenta del grupo municipal de Ciudadanos en La Paeria, Angeles Ribes lamenta la contratación con dinero público "de una empresa con un sectarismo total. Se añade que se trata de un grupo de animación infantil, inoculan el odio ya esta edad es terrible". Ribes se pregunta "si sabían muchas familias, quizá algunas votantes de Ciudadanos, PSOE o PP, que esa empresa que entretenía a sus hijos les estaba llamando nazis".

La politica de Ciudadanios lamenta la respuesta de ERC para justificar esta contratación "el concejal de cultura me dice que él no mira estas cosas. Pero que hubiera pasado en caso contrario, que Ciudadanos hubiera contratado a una empresa que llamará nazis a ERC, seguro que pedirían mi cabeza".

La Paeria justifica la contratación de la empresa deParranda señalando "que tiene la potestad de contratar aquel artista o compañía, que por su currículum, trayectoria en el ámbito cultural, se considera idóneo o encaja en el formato de la actividad programada". El Ayuntamiento detalla que el bolo de la compañía infantil costó 874 euros, iva incluido.

Para Ángeles Ribes la contratación de esta empresa no es casual "desde la entrada en el Ayuntamiento del tripartito, las contrataciones culturales tienen un sesgo ideológico claro y muy definido. Grupos y empresas posicionados por la independencia son mayoritarios, es un sectarismo total que me recuerda a los años de plomo en el País Vasco, donde hasta los payasos en las fiestas eran un instrumento para generar odio a los que no piensan como tú", zanja la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lleida.