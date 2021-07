El Ayuntamiento del Prat desafía a Aena a avanzar la consulta a la CE sobre la ampliación del aeropuerto

Tono desafiante del alcalde del Prat de Llobregat hacia aquellos que quieren ampliar el aeropuerto. Lluís Mijoler ha animado a Aena a hacer la consulta a la Comisión Europea sobre si es posible o no. Así lo ha dicho:

"Lo que nosotros estamos pidiendo claramente es que lo presenten a Europa. Que no tengan miedo, nosotros no tenemos. Nosotros estamos absolutamente convencidas de que Europa dirá que no a un proyecto como este. Por lo tanto, ¿cuál es el interés oculto en hacer una propuesta de inversión que saben perfectamente que Europa dirá que no? Pues no lo sé".

El alcalde, de los Comunes, asegura que la Ricarda, el espacio natural que se tendría que eliminar para ampliar el aeropuerto, no se puede trasladar a ningún otro sitio, tal y como algunos sectores propusieron como medida compensatoria.

"No hay ningún tipo de compensación, sólo hay destrucción. Sobretodo por que hay espacios que son absolutamente insustituibles. La Ricarda es insustituible. No es un Zoo, que lo puedes mover de aquí para allá. Es un espacio de biodiversidad, donde además es un espacio de admiración de aves, y donde son las aves las que escogen a dónde van, y no somos nosotros los que les decimos a dónde tienen que ir".

Mijoler ha recordado que la Comisión Europea ya sancionó a Aena por los daños ambientales en la anterior ampliación del Prat, y está convencido que esta también es sancionable. Además, el alcalde se ha quejado por la falta de claridad de Aena durante las reuniones celebradas hasta ahora. Por su banda, el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, ha asegurado en el pleno del Parlament de esta semana que el aeropuerto tiene que ser intercontinental, pero que se tendrán muy en cuenta los elementos ambientales.