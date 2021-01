El Ayuntamiento cree que el 'sin techo' fallecido este martes llevaba poco tiempo en Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona cree que el hombre 'sin techo' hallado sin vida este martes por la tarde en la calle Consell de Cent "había llegado recientemente a la ciudad", según fuentes municipales.

El consistorio ha lamentado la muerte de esta persona, que no tenía documentos, no era conocida por los equipos de calle y no consta que tuviera relación con las entidades sociales de la ciudad, han explicado las mismas fuentes.

El consistorio ha explicado que aproximadamente la mitad de las personas sin hogar que se dirigen a los centros de primera acogida llegan a la ciudad en los últimos tres meses, y que el 60% de las personas alojadas en los alojamientos activados a raíz de la Covid llegaron sin tener contacto previo con servicios sociales.

El consistorio, por esa razón, ha insistido en la necesidad de aumentar la coordinación supramunicipal y los esfuerzos conjuntos para afrontar esta problemática y ha recordado que ha doblado los recursos que destina para atender al sinhogarismo desde 2015.

Actualmente emplea 45 millones y durante el 2020 ha abierto más de 500 plazas estructurales para atender a estas personas: "Aun así, Barcelona en solitario no podrá dar respuesta a una problemática que es global y que tiene que ver con causas que van más allá de las competencias municipales", apuntan dichas fuentes.