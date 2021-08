El Ayuntamiento de Barcelona doblará los Agentes TIC para ayudar a hacer trámites digitales

El Ayuntamiento de Barcelona aumentará de seis a once los Agentes TIC, un equipo de asesores que ofrecen acompañamiento digital a personas que no están familiarizadas en trámites digitales. Según ha explicado la teniente de alcaldía Laia Bonet, la ampliación es fruto del éxito que ha tenido el programa desde que se puso en marcha en octubre de 2020 en el marco del Plan de Barrios. Desde entonces, los agentes han atendido 8.031 personas y han apoyado 13.800 trámites. Los once Agentes TIC 'funcionarán con cita previa y se localizarán los bbarris del Raval, Besòs y Maresme, Trinitat Vella, Trinitat Nova, Zona Norte y la Marina. "La brecha digital es uno de los retos más importantes que nos ha dejado visible la pandemia", aseguró Bonet.