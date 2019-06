El Ayuntamiento de Barcelona deniega 4.000 becas para actividades de verano por falta de recursos económicos

Una sorpresa negativa mayúscula para 3.852 famílias afectadas, que no dan crédito, al mensaje recibido por el Ayuntamiento, donde se les comunica que no recibirán ninguna ayuda en la inscripción de sus hijos para las actividades estivales.A pesar de cumplir con los requisitos establecidos para la concesión de las becas, el consistorio alega falta de recursos municipales para atender sus solicitud.

El Ayuntamiento señala que ha recibido 22.051 solicitudes, y que se ha priorizado la ayuda a las rentas más bajas, que comporta una subvención del 90% de las actividades.Con un presupuesto de 3,2 millones de euros para becas, se han denegado a la famílias que cumplían los requisitos para conseguir becas del 30% y del 60% del coste de la actividad. Un total de 3.852 solicitudes, que pueden reclamar porque los resultados son provisionales.

Los afectados expresan su malestar y su incomprensión por la decisión municipal. Así, una madre, que pide el anonimato, denuncia en Cope Cataluña" Ya es hora que alguien de la cara.Es muy triste que haya un Ayuntamiento que se vanagloria de sus ayudas sociales y que no de ninguna explicación del porque ha denegado miles de solicitudes".

Desde las entidades ,se pide que no haya ningún paso atrás en la educación infantil en verano,para garantizar la igualdad de oportunidades en edad infantil.El portavoz de la Fundació Catalana d'Esplai, Josep María Valls alerta en Cope" el verano no puede ser un agujero negro para los niños y niñas con pocos recursos,porque hay sectores donde la mejor comida para sus hijos es en la escuela y esto no se puede perder en los meses de verano,porque representan un perjuicio para su crecimiento". Para este verano, Fundesplai han recibido 5.300 solicitudes de ayuda económica para actividades.

El Ayuntamiento señala que las becas de verano, han aumentado un 167% en los últimos 5 años y que el número de beneficiados ha crecido en un 66%.