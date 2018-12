El Ayuntamiento de Barcelona compra un bloque de 114 pisos protegidos en la Marina por 5,8 millones de euros

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este jueves el cierre de una compra de un edificio ubicado en el numero 7 de la calle Encuny con 114 viviendas protegidas. El bloque de pisos se encuentra situado en pleno barrio barcelonés de la Marina del Prat Vermell, pertenecía a la entidad Proviure CZF Parc d’Habitatges, una sociedad formada por el BBVA y el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. “Con esta acción nos aseguramos de que el bloque no pasará a fondos buitres”, ha afirmado la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, que ha hecho referencia a la compra que estos grupos de inversión están llevando a cabo en diferentes ciudades. Además, Colau ha explicado que "está operación tiene un doble objetivo": por un lado, aumentar el parque público de alquiler en Barcelona y, por otro, "lanzar el mensaje al sector privado de que con la vivienda en la ciudad no se puede hacer cualquier cosa y que no nos quedaremos de brazos cruzados ante la especulación".

La compra ha supuesto una inversión de 5,8 millones de euros por parte del Ayuntamiento. Este edificio de pisos es el más grande de los que hasta el momento ha comprado el gobierno de la alcaldesa Ada Colau, que en lo que va de mandato, se ha hecho con otros 21 bloques enteros. En total, contando este nuevo inmueble que incorpora a la oferta de vivienda pública, el Ayuntamiento ha adquirido un total de 661 pisos desde el año 2015, lo que ha supuesto un coste astronómico de nada más y nada menos que de 64,12 millones de euros de las arcas públicas en su compra y rehabilitación. “Se tarda mucho tiempo en construir vivienda pública. Y tenemos que dar respuesta a un problema que preocupa mucho a los ciudadanos”, ha señalado la alcaldesa.

Según ha detallado Colau, de los 114 pisos que se incorporarán al parque público del consistorio, unos 59 están por ahora vacíos, aunque en muy buen estado (la promoción es del año 2007), por lo que se espera que una treintena se incorporen en enero a la mesa de emergencia social, donde todavía unas 480 unidades familiares esperan que le sea asignada una vivienda social.

“Necesitamos que la Generalitat vuelva a hacer políticas de vivienda en Barcelona”, ha reclamado la alcaldesa Colau, que ha replicado al gobierno autonómico de no cumplir con sus obligaciones en este ámbito. “El Ayuntamiento asume el 78% de la demanda de la Mesa de emergencia social cuando le corresponde el 40%. Está asumiendo algo que le corresponde a la Generalitat”, ha asegurado Colau.