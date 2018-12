La Teniente Alcalde de Barcelona, Janet Sanz, ha anunciado que la Comsión de Govern ha aprobado este lunes un plan de usos de la avenida del Paralelo. El objetivo prinicipal es garantizar un equilibrio entre un uso comercial, que evite la gentrificación y fomente el comercio local, y un uso vecinal, que protega el entorno urbano y la convivencia ciudadana en la ciudad.

El documento busca la implantación de actividades económicas y comerciales distintas, que eviten el "el monocultivo de usos de la restauración y el ocio nocturno", y favorecer la continuidad de los vecinos que residen en está importante avenida de la ciudad condal. Como novedad, incluye una regulación municipal que no permite implantar ningún establecimiento en locales contiguos a viviendas e introduce distancia, densidad y superficie para ordenar los comercios, entre las que Sanz ha destacado el cambio de 200 a 100 metros de distancia mínima entre establecimientos de exhibiciones y espectáculos.

En está misma dirección, el plan del Ayuntamiento promueve la actividad cultural, por lo que aplicará condiciones diversas a la zona de la avenida que concentra la mayor parte de las actividades culturales entre las calles de Viladomat, Margarit y Cabanes, donde se ubican famosos locales teatrales y musicales.

Cabe destacar, que las actividades musicales, excepto las discotecas, no deberán cumplir la condición de distancia lineal y podrán por ello tener una superficie destina al público de 200 metros cuadrados, en lugar de 150 metros cuadrados. No obstante, si en su interior tienen un bar, este no podrá superar el 35% de todo el establecimiento principal.

La concejala del sitrito Sants-Montjuïc, Laura Pérez, ha recordado que hace un año se anunció la suspensión de las licencias en esta avenida y que ahora precisamente han aprobado este plan para "convertirlo en un eje conector entre los barrios barceloneses de Sant Antoni, Poble Sec, Ciutat Vella", que los conecte de manera transversal.