El ayuntamiento de Arenys de Mar tapa una placa de la Constitución de 1812 con una sábana

Una sábana blanca es el que se ha utilizado para tapar parte de la placa dedicada a la Constitución de 1812. La decisión fue tomada por el gobierno municipal de Esquerra Republicana, con Annabel Moreno en la alcaldía, ha levantado controversia y opiniones contrapuestas entre vecinos. Rosa, por ejemplo, no lo encuentra para nada bien: "Es una cosa que ya estaba en el ayuntamiento, es nuestra historia. Me parece muy feo que la persona que está mandando ahora lo haya tapado".



Concretamente se trata de un mensaje donde pone: "Todo español tiene derecho de representar a las Cortes o al Rey para reclamar la observancia de la Constitución", reproduciendo el artículo 373 de la Carta Magna de Cádiz, de caracter liberal y conocida popularmente como Pepa. Argumentan que no lo quieren amargar, sino proteger. El Asunción se muestra bastante escéptica a pesar de que no le acaba de convencer la idea de taparho con una sábana: "Por un lado no deja de ser algo histórico, pero por otro lado el pueblo es muy catalanista, ni fu ni fa".



Finalmente, el Chatón cree que hagan el que hagan llevará polémica. "Se haga lo que se haga va a haber polémica, pero lo que más problemas va a generar es dejarlo como está ahora. Es hasta cierto punto un poco ridículo".

De momento, la sábana sigue tapando parte de la placa.