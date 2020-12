El Ayto de Barcelona autoriza 3.129 nuevas terrazas y ampliaciones de la restauración en espacios públicos

El Ayuntamiento de Barcelona ha autorizado un total de 3.128 bares y restaurantes a crear una terraza al exterior o a ampliar la ya existente. Se trata de una medida establecida para acompañar el sector por el impacto que han tenido las restricciones implementadas para evitar la propagación del coronavirus.

El gobierno municipal ha acordado mantener estas licencias a lo largo del 2021, así como las bonificaciones ya aprobadas para reducir el gasto asociado a su actividad.

El proceso de concesión de terrazas empezó a finales de mayo, y lo ha gestionado un equipo de unos ochenta técnicos. Desde entonces se han registrado 6.731 solicitudes, todas ellas ya revisadas a día de hoy. 4.203 se han resuelto, y 2.528 no han entrado a trámite o no se han admitido porque tenían defectos no enmendables (duplicidades, defectos sustanciales de forma, falta de NIF, no tener licencia de actividad, etc.).

De manera paralela, se está trabajando con empresas, arquitectas y diseñadores para crear un nuevo modelo homogéneo de terraza en calzada, que los restauradores ya podrán empezar a implementar en el primer trimestre de 2021 y que será condición para mantener la licencia al 2022.