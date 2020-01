Avis que “caçen” Pokemons

Que vivim en un món tecnologic on els joves es passen moltes hores "enganxats" als videojocs... no és una novetat. Però ara també els més grans poden ser "caçadors" de Pokemons. Als 75 anys, la Joana caça monstres. Com ella, més de 300 persones de la tercera edat dediquen bona part del seu temps a jugar al Pokémon Go. Una aplicació que permet als usuaris caçar monstres que es troben pel carrer. Joana Pérez: "A mi m'ha portat molts beneficis psicològics i físics, perquè camino molt i estic molt en forma i m'ha permès conèixer persones que són maquíssimes." És una iniciativa sanitària promoguda pels CAPs de Badalona que busquen combatre el sedentarisme i l'aïllament social a través d'aquesta aplicació. Carlos Sánchez, treballador social sanitari: "És un joc que beneficia i motiva molt a fer quilòmetres, a fer un moviment, a fer un seguiment i a ser una mica constant en el joc." A partir d'aquesta iniciativa, la Universitat Oberta de Catalunya ha començat un estudi pioner que analitza si, jugant a aquest joc, les persones jubilades caminen més quilòmetres i si el fet de fer servir xarxes socials crea vincles forts entre ells. Jordi Piera, professor estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicacions de la UOC: "Si ho aconseguim demostrar segurament serem els primers, no hi ha recerca en aquest sentit i demostraria que som capaços a través d'aquest joc de construir una societat més resilient que la que teníem fins ara i lluitar contra l'aïllament social, la soledat i totes aquestes coses." De moment, l'estudi ha pogut confirmar que les persones que hi juguen activament caminen de 7 a 10 km al dia.