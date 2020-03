Aurora Madaula, diputada de Junts per Catalunya lamenta no ser independiente en plena crisis sanitaria

El independentismo catalán siempre ha tenido fascinación por los países nórdicos, con especial predilección por Dinamarca. Incluso en pleno procés el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas aventuró que una Cataluña independiente sería " la Dinamarca del sur de Europa".

La diputada de Junts per Cataluya, Aurora Madaula escribe por twitter su lamento porque Cataluña no sea independiente en plena crisis mundial para tomar sus propias decisiones

La diputada escribe" Para hacer un cierre como ha hecho Dinamarca, tenemos que ser como Dinamarca, un Estado independiente

Per fer un tancament com ha fet Dinamarca , hem de ser com Dinamarca, un Estat independent. #COVID19