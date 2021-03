La Audiencia Nacional declara improcedentes los despidos del ERE de Ryanair en Girona

La Audiencia Nacional (AN) considera que los despidos que Ryanair hizo en enero de 2020 dentro del ERE que presentó en Girona y Canarias son improcedentes. Esto significa que los tribunales obligan a ampliar la indemnización que recibieron los trabajadores. Ahora, los afectados recibirán el pago de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades por los días trabajados antes del 12 de febrero de 2012. A partir de ese día, la indemnización será de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Además la AN obliga a pagar el salario de todos los afectados entre el 9 de enero de 2020 (cuando se hizo efectivo el ERE) y el 9 de marzo de este año (fecha de publicación de la sentencia). Según explica el sindicato USO en un comunicado de prensa, la AN ha justificado la existencia de mala fe por parte de la aerolínea irlandesa a la hora de negociar los despidos. Los tribunales creen que el despido ha causado un "perjuicio" a los trabajadores y por eso hay que reciban "la máxima compensación" como contrapartida de la pérdida de sus puestos de trabajo. Aún así desde el sindicato USO lamentan que la Audiencia Nacional no haya decretado nulos los despidos. El principal motivo es que el tribunal recuerda que la base de Canarias ya está cerrada y por eso no se puede reincorporar a los trabajadores. El sindicato cree que esta era "una oportunidad histórica" ​​para "abrir una nueva vía de jurisprudencia" para revocar el cierre de la base en Canarias. "Queda perfectamente demostrada y reconocida por la Sala la falta de motivación del cierre de las bases", aseguran en un comunicado. Por eso querían "más valentía para prohibir el cierre", pero finalmente la justicia ha decidido no entrar a valorar este hecho.