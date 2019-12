La Audiencia de Barcelona mantiene en libertad a los tres condenados por abuso sexual a una menor en Manresa

La Audiencia de Barcelona ha decidido no ingresar inmediatamente en prisión a tres de los condenados por abusar sexualmente de una menor de 16 años en Manresa.

La Audiencia justifica su decisión teniendo en cuenta que la sentencia todavía no es firme, puesto que la defensa ha presentado recurso. Es por eso que deja a los detenidos en libertad con medidas cautelares. Además, considera que es “posible, pero no probable” la huida de los tres condenados, puesto que no lo han hecho hasta ahora y, ni siquiera, cuando todavía no se había celebrado el juicio y la fiscalía les pedía una pena de prisión “mucho y muy superior” a la finalmente impuesta. También ha tenido en cuenta su arraigo familiar, social y laboral en España y el hecho de no haber producido ningún ataque hacia la víctima.

Por el momento, los tres condenados que sí que se presentaron a la Audiencia de Barcelona, no entrarán a prisión.

Por lo que hace a los dos otros condenados, Yordanis de J.C.L y Daniel D.R.L, dos primos de origen cubano, se encuentra fugados y no se descarta que hayan podido salir del país. En este caso la Audiencia si que ha pedido su detención e ingreso en prisión a disposición del tribunal y ha emitido una orden de investigación y captura.

Los hechos tuvieron lugar en 2016, en el caso conocido como la 'manada' de Manresa y, por ello, la Audiencia de Barcelona impuso penas de entre 10 y 12 años a los cinco jóvenes mayores de edad condenados por un delito de abuso sexual y no de agresión a una niña de 14 años en Manresa.