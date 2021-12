La Audiencia de Lleida ratifica la inhabilitación del exalcalde de Alcarràs por el 1-O

La Audiencia Provincial de Lleida ha desestimado el recurso del exalcalde de Alcarràs Miquel Serra (ERC) contra la sentencia del Juzgado de lo penal 3 que le condenó a tres meses de inhabilitación para cargo público y a una multa de 450 euros por colaborar en la celebración del 1-O, a pesar de que el Tribunal Constitucional (TC) había declarado inconstitucional la convocatoria de la votación.

La sentencia de la Audiencia, señala que no puede concluirse que la condena del juzgado sea por acompañar a sus conciudadanos a votar, como dice Serra en el recurso, "sino por llevar a cabo una abierta negativa, contumaz, rebelde y obstinada a dar cumplimiento a lo acordado en el mandato del TC".

El exalcalde alegó que no se había acreditado que tuviera conocimiento de la resolución del TC, que no dio instrucciones a la población para que fueran a votar y que no opuso resistencia a las fuerzas de seguridad.

El juicio se celebró el 28 de septiembre y el exalcalde fue recibido en el edificio judicial por vecinos del pueblo y cargos de ERC, entre ellos el delegado del Govern en Lleida, Bernat Solé; el alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, y el presidente de la Diputación, Joan Talarn.

En la vista, Miquel Serra se negó a contestar las preguntas de la Fiscalía y dijo que no participó en la organización de la votación.