La Audiencia de Girona ha absuelto a los padres condenados por no llevar a su hijo al colegio en repetidas ocasiones a lo largo de los cuatro cursos. El juzgado penal 3 impuso una multa de 1.080 euros a la pareja por un delito de abandonamiento de familia por registar datos de absentismo de entre el 60 y el 91% entre los cursos del año 2012-2013 y 2015-2016. Durante el curso de entre el 2013 y el 2014, los padres cambiaron al menor de centro y según explicaron en el juicio, el menor padecía una enfermedad cardíaca que le provocaba desmayos y problemas respiratorios, motivo por el cual decidieron matricularlo en el colegio Font de la Pólvora ya que era el que tenían más cerca de casa.

A pesar de ésto, los padres "permitieron que el menor dejase de asistir regularmente al centro" llegando a una cifra elevada de absentismo, cerca de un 64% ese año, un 78% en el curso 2014-2015 y del 91% en el 2015-2016. El jurado deliberó que "provocaron una situación de absentismo crónico".

En el juicio, los padres alegaron que no desatendieron a su hijo, sino que tenían "mucho miedo" por la enfermedad que padecía. La defensa, además, ha presentado informes médicos de las intervenciones quirúrjicas para justificar las ausencias. Por otro lado, la sentencia descartaba esta explicación y sostenía que no dejaba de ser una excusa que no tenía ningún soporte médico ya que los forenses apuntaron que el menor podía acudir con normalidad al colegio. Por eso mismo, el penal 3 condenó a los padres como autores de un delito de abandonamiento de familia con una multa de 540 euros para cada uno.

Acto seguido, la defensa interpuso un recurso en la Audiencia de Girona, que ha estimado integramente los argumentos de la defensa y ha revocado la sentencia del juzgado penal 3. Concluye que "no ha quedado acreditado que los acusados actuasen con la voluntad de desatender a su hijo ni de incumplir sus deberes legales de asisencia".

La sentencia ha resuelto no ha quedado que los padres actuasen con la intención de desatender el menor. De hecho, apunta que la pareja tiene tres hijos y que no ha habido problemas de absentismo escolar. Con esto, el tribunal demuestra que los padres son conocedores de la obligación de la escolarización y la oblicación de cumplirlo. En este sentido, la sentencia subralla que el menor fue a la escuela con normalidad hasta que los problemas médicos hicieron acto de presencia y que, durante ese tiempo, se han entrevistado a los progenitores del menor, le han comprado los libros y se han preocupado par que recibiera un mínimo de instrucción en casa. Finalmente, ambos han quedado absueltos por el tribunal.