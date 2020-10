La Asistencia Primaria grita "Basta!"

Con el lema "Basta! Salvemos la Primaria. Soluciones ya!" un centenar de médicos se han manifestado delante del Instituto Catalán de Salud-Gran Via de les Corts Catalanes-, del que dependen, para reclamar las mejoras laborales que se pactaron durante la vaga de 2018. Entre las demandas de los profesionales de Salud se encuentra la equiparación salarial, Catalunya se sitúa en la cola en cuanto a la retribución salarial de los profesionales de la Asistencia Primaria respecto al resto de C.C.A.A., y la denuncia de la situación de colapso agravada por la pandemia.

Esta mañana los manifestantes han cortado las calles de Balmes y Gran Via de les Corts Catalanes para hacerse notar, "muchos compañeros salen llorando de las consultas por la rabia acumulada, porque quieren hacer bien su trabajo y no se les permite", el presidente del Sector Primaria Instituto Catalán de Salud de Médicos de Catalunya, Javier O’Farrill se ha mostrado contundente a la hora de afirmar que trabajan en "condiciones deplorables" y que el nivel de los salarios hace "imposible captar nuevos talentos para trabajar en la atención primaria", en muchos casos estos nuevos talentos se trasladan a otras comunidades autónomas donde las condiciones laborales, sociales y retributivas son mejores, defecto que deja a Catalunya como uno de los territorios con menos densidad de profesionales en la atención primaria. Estas medidas son las mismas que se demandaron en 2018 y que no se cumplieron. Ahora "la pandemia ha hecho visible esta problemática", dice Javier O'Farril.

En declaraciones a COPE, el mismo O'Farril ha interpelado a la Generalitat, "la administración ha preferido no hablar, han tenido la desfachatez de decir públicamente que querían negociar pero el resultado es el silencio. Ya le dieron puerta a los MIR, ahora a nosotros. Si la consejera (Alba Vergés, consejera de Salut) nos da puerta como vamos a destensionar el sistema." La negativa de la Generalitat a negociar con el sector las medidas requeridas es el motivo por el cual Médicos de Catalunya alarga la huelga cuatro días más, hasta el viernes de esta semana, 6.000 profesionales están llamados a participar en esta huelga.

Con relación a la fuga de talento sanitario, el presidente del Colegio de Médicos lamenta la situación que vive Catalunya en este sentido, "hay que hacer políticas atractivas, tenemos una competencia feroz a nivel de Aragón, Francia, Baleares o Valencia, ahí tienen mejores condiciones y todo el mundo sabe que tienen mejores condiciones retributivas", y ha añadido "es una pena que Catalunya siendo la segunda autonomía con el PIB más elevado tenga un salario de los últimos a nivel de toda España".