Arrimadas insiste en cambiar la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas ha rechazado tanto la pretensión del Gobierno de que los partidos sigan "repartiéndose los jueces", como el "bloqueo" del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y ha insistido en que la solución es reformar el sistema de elección de este órgano.

"Mientras unos plantean seguir repartiéndose los jueces y otros plantean bloqueo, yo propongo reforma", y así "los jueces elegirán a los jueces", ha declarado en rueda de prensa en el Parlament de Cataluña, tras una reunión del Comité Permanente de Cs en Barcelona.

Arrimadas ha reivindicado la propuesta de la formación naranja para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y establecer que doce de los veinte vocales del CGPJ, los de procedencia judicial, sean elegidos por los jueces, no por el Congreso y el Senado.

Según ha indicado, esta es una solución "de sentido común" que, además, sería acorde con el "espíritu constitucional" y permitiría a España cumplir las recomendaciones del Consejo de Europa para la despolitización del poder judicial.

La líder de Cs ha recordado que esto ya se lo planteó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa la semana pasada cuando éste le transmitió su preocupación por que la renovación del CGPJ y de otras instituciones esté pendiente desde hace dos años ante la negativa del PP a negociar con un Ejecutivo donde está Podemos.

Arrimadas considera que la reforma de la LOPJ que defiende Ciudadanos acabaría con la "lucha" que se produce "cuando un partido que está en la oposición no quiere negociar" la composición del órgano de gobierno de los jueces o pretende que "no se le vea" negociando, mientras el que gobierna "dice que es horroroso el bloqueo institucional". "Y así no hay reparto de jueces en los despachos ni en los móviles por WhatsApp", ha añadido.