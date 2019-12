Arriba el primer parxís per a invidents

Avui us volem parlar del grup “Fabricaires per la inclusió”, que está format per persones amb discapacitat i que han creat un parxís inclusiu, per tal que el puguin fer servir persones cegues o amb disminució visual. Aquests joves han dissenyat el joc amb un objectiu: que les persones que no hi veuen, o veuen poc, puguin jugar de manera independent. Per parlar de tot plegat ha passat pels micròfons d'Herrera en Cope Catalunya i Andorra la tècnica d'aquest Ateneu de fabricació, la Mari Cazorla, i per començar hem volgut preguntar-li com va sorgir la idea de fer aquest parxís inclusiu: “Nosaltres des de l'Ateneu de fabricació ens dediquem a la inclusió social. A principis d'any vam començar a fer jocs inclusius, i ens va sorgir la idea del Parxís inclusiu”.

“Des de la primera sessió volíem que els nois de 'fabricaires per la inclusió' poguèssin fer-ho tot. Des de la part de disseny fins a la part de fabricació. Es van utilitzar programes de disseny 2D i 3D, després van aprendre a utilitzar la maquinària que tenim a l'Ateneu, des de impressores 3D fins a talladores de vinil, talladores làser i un cop ja sabien utilitzar tota aquesta maquinària ja hem pogut fer el parxís i l'hem pogut donar l'estètica que nosaltres volíem”.

“A aquest parxís hem treballat amb textures, amb sons... i els mateixos joves que el van fer van decidir què era el millor pel projecte. Hem testat el joc, hem jugat amb ell, i ara la idea és poder-ho provar molt més, que molta gent el pugui fer servir. Volem que qualsevol persona ens pugui ajudar per veure quins errors hem pogut fer.”

“Fins ara havíem fer un dominó inclusiu, un memory, també hem fet uns daus amb sons... i la porta està oberta a fer moltes coses més. Sovint donem moltes coses per fetes i no pensem que hi ha gent amb moltes més dificultats que nosaltres per fer actes que ens semblen senzills”