Arrels cifra en 1.239 los 'sin techo' que no se pueden confinar en Barcelona

La Fundació Arrels ha cifrado en 1.239 las personas que, según el recuento realizado por la ONG la noche del 14 de mayo, duermen en las calles de Barcelona y, en el contexto del estado de alarma por coronavirus, no pueden confinarse. La organización ha asegurado en un comunicado que se trata de un dato similar al del año pasado, pero que "hay un hecho diferencial y que agrava la situación": pese a que en las últimas semanas se han abierto 620 plazas de emergencia, cientos de personas más siguen sin poderse resguardar. Muchas de estas personas no vivían en la calle, si no en habitaciones o pensiones que han cerrado. Ferran Busquets, director de la fundación, constata que uno de los retos ahora es evitar que estas personas acaben en la calle cuando los recursos se terminen.

Ciutat Vella, Sants-Montjuic, l’Eixample y San Martí acogen el 79% de las personas localizadas. El recuento ha sido posible gracias a la participación de más de 600 personas voluntarias, que han recorrido los barrios de la ciudad siguiendo las medidas de prevención y las indicaciones del estado de alarma. Arrels considera que esta es una oportunidad para repensarse el modelo. Es por ello, que ha exigido alojamiento más allá de los recursos de emergencia temporales, con perspectiva de derechos y acceso a un lugar en el que poder vivir con las condiciones indispensables. Desde que se decretó el estado de alarma, el equipo de calle de Arrels ha visitado más de 250 personas, se han ofrecido servicios básicos a 350 y han garantizado el alojamiento estable a más de 200 personas.