Arranca la sexta edición del BCN Film Fest con 70 películas y la visita de Oliver Stone

El VI Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi (BCN Film Fest) inicia este jueves una edición con un total de 70 títulos entre las ochos secciones del festival, y que contará con las visitas de los cineastas Oliver Stone y Claire Simon. El certamen, que se celebrará del 21 al 29 de abril, espera superar los 11.000 espectadores de la edición anterior.

'Espejo, espejo' de Marc Crehuet será la película inaugural este jueves y 'Pig' con Nicolas Cage será la encargada de cerrar el festival.

Oliver Stone vendrá a Barcelona para presentar su documental 'JFK Revisited: Through the Looking Glass'. Stone recibirá el Premio de Honor de los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografia por su extensa carrera profesional. Claire Simon acudirá a la proyección de 'I want to talk about Duras', su filme sobre la escritora y cineasta Marguerite Duras.

El programa de este año cuenta con la premiere española de 'Downton Abbey: una nueva era', de Simon Curtis, así como con el estreno de 'El comensal', de Ángeles González-Sinde, sobre las secuelas de un asesinato a manos de ETA.

En la Sección Oficial destacan las películas 'Deception' de Arnaud Desplechin con Léa Seydoux y Denis Podalydes, basada en la novela homónima de Philip Roth, así como el thriller psicológico 'Jezabel' de Hernán Jabes; 'La Conferencia', de Matti Geschonneck; 'Maria Chapdelaine' de Sébastien Pilote y 'Yuni', de Kamila Andini.

En cuanto a visitas nacionales, el festival contará, entre otros, con la presencia de los actores Natalia de Molina, Santi Millán, Loles León, Malena Alterio, María Adánez, Betsy Túrnez y Carlos Areces, elenco del film inaugural 'Espejo,Espejo'.

Por la película 'Amor de madre' estarán los actores Carmen Machi, Quim Gutiérrez y Yolanda Ramos; Óscar Jaenada y Fernando Tejero por 'La piel en llamas'; y Salva Reina, Julián López, Kira Miró y Macarena Gómez por 'Todos lo hacen', junto a su director Martín Cuervo.