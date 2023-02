Arranca la prohibición de subir patinetes al transporte público con críticas de los usuarios

El incendio de un patinete en un vagón de Ferrocarils de la Generalitat, ha tenido consecuencias. El incidente provocó 5 heridos leves, y una reacción de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), con un veto de 6 meses a partir de hoy, 1 de febrero, de llevar patinetes eléctricos en el transporte público de toda Cataluña, a excepción de los taxis y de los trenes AVE. En el resto está prohibido, en los autobuses, trenes, y tranvías. En el informe que justifica esta decisión, la ATM justifica que " a pesar de que la probabilidad de incendio es baja, las consecuencias pueden ser graves"; a causa del riesgo de inflamabilidad de los patinetes, la rápida propagación de las llamas, la dificultad de sofocarlas en un vehículo en circulación, y por la alta toxicidad del humo en un espacio cerrado, si hay un incendio. El periodo de medio año de prohibición, se habilita para acordar una nueva normativa que fije todas las condiciones.

Unos argumentos que no acaban de convencer a los usuarios, "no hay alternativas, ni no se puede subir el patinete al transporte público, muchos volverán al coche o la moto", advierte en Herrera en Cope, la secretaria de la Plataforma para el Transporte Público, Genoveva Montesinos. Según la última encuesta de movilidad en días laborables, en Barcelona había 25.000 trayectos intermodales, patinetes más transporte público, hoy prohibidos con una sanción de 200 euros para los infractores.