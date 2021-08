Argimon lamenta que más de un 14% de la citas no asistieran a La Fira el jueves para vacunarse

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha lamentado que el jueves no asistieran al punto de vacunación de La Fira en Barcelona más de un 14% de las citas. Así lo reconocía en una entrevista para 'La Vanguardia' donde también se ha mostrado muy decepcionado por la frenada de la vacunación de la franjas entre 40 y 49 años y la de 30 a 34.

Según datos de la Conselleria de Salut, el jueves se quedaron sin poner la mitad de primeras dosis en el punto de vacunación de La Fira de Barcelona. Argimon argumenta que en esta sociedad (la española) no hay grandes problemas de negacionismo, sin embargo cree que la gente no quiere renunciar a sus vacaciones y que hay ciertos grupos de edad que ya podrían estar con la pauta completa y que todavía no la tienen. Es por eso, que el conseller cree que en las franjas de edad más jóvenes hay menos percepción de riesgo.

Por lo que se refiere a la obligatoriedad de la vacunación de los profesionales de las residencias, Argimon se muestra más partidario de una persuasión y sobre el debate de la tercera dosis, explica que ya llegará el momento pero que ahora todavía queda muchisima gente para vacunar.

En la misma entrevista, Argimon ha pedido alargar unas cuántas semanas el cierre nocturno y ha avanzado que la mascarilla, la distancia, la ventilación y las limitaciones como los aforos son medidas con las cuales habrá que convivir por algún tiempo.