Argimon hace un llamamiento para que las embarazadas también se vacunen

En un contexto de fuerte incidencia de la Covid-19 entre los más jóvenes, el consejero de Salud, Josep Maria Argimon, ha hecho un llamamiento para que las mujeres embarazadas también se vacunen. El hecho de que formen parte de este grupo de edad con mayor incidencia explica la necesidad de vacunarlas lo antes posible.

Un mensaje que se suma al que lanzó este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y que pretende proteger a un colectivo al que el virus le puede afectar igual que al resto de personas. Con el riesgo añadido que comporta el embarazo. "Hemos visto algunos casos de pacto prematuro", ha apuntado Argimon. Sin embargo, también hay embarazadas que pasan el Covid-19 en su hogar sin peligro alguno.

A pesar de que las embarazadas no han entrado en los ensayos clínicos de la vacuna, Argimon afirma que la vacuna contra el Covid-19 es "segura" para este colectivo: "Hemos visto que mujeres que no sabían que estaban embarazadas se han vacunado y se ha visto que la vacuna es segura". En este sentido, también ha recordado que ayer se añadieron 150.000 nuevas citas, de las cuales todavía quedan 90.000 disponibles.

De todos modos, el consejero de Salud ha querido aclarar que en Catalunya "no hay dificultades para vacunar". Sobre la situación epidemiológica, además, ha añadido que este fin de semana se esperan "estabilizar los ingresos", pero también ha advertido que se requieren "semanas" para mejorar.

Vacanciones de los sanitarios y pasaporte Covid-19

Otro de los temas tratados en la rueda de prensa ha sido el posible retraso de las vacaciones del personal sanitario. En este sentido, Argimon tiene la esperanza de que no produzca ninguna alteración, pero también ha señalado que cada centro presenta una coyuntura distinta. "No es lo mismo la Vall d'Hebron que un hospital comarcal", ha precisado.

Por otro lado, Argimon ha mantenido su convicción de no discriminar a nadie por no tener el pasaporte Covid-19. Por este motivo, descarta por el momento que en Catalunya se pida este documento para entrar en los bares. "El certificado Covid es muy útil, pero no puede ser discriminatorio", ha mencionado.