Aragonès sobre los JJ.OO de invierno: "Si el territorio no quiere, no habrá juegos"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido este miércoles la consulta que presentaron sobre la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, en la que están llamados a votar los ciudadanos de la veguería del Alt Pirineu-Aran, y ha dejado claro que "si el territorio no quiere, no habrá Juegos".

En la sesión de control en el Parlament, ha explicado que la propuesta de los JJ.OO debe partir de unos criterios básicos en materia de sostenibilidad, en no hacer inversiones en equipamientos que luego pueden quedar en desuso, y en contribuir a la diversificación y el desarrollo económico y social, y que trabajan en una propuesta de carácter técnico que visualice posibles espacios donde realizar las pruebas.

"Estoy convencido de que si conseguimos que esta candidatura se proyecte en estos términos contará con el aval de la ciudadanía. El territorio debe quererlo", ha destacado en respuesta a una pregunta del líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, sobre este acontecimiento.

Carrizosa también le ha preguntado si tiene previsto reunirse con el presidente de Aragón, Javier Lambán, a lo que Aragonès le ha dicho que se encontrarán este viernes para abordar la posibilidad de esta candidatura pero también otras cuestiones como todos los temas derivados de los fondos europeos y las "controversias y diferencias importantes" que ha habido entre ambas comunidades estos últimos años.

Para el dirigente de Cs, el Govern no quiere presentar una candidatura en pie de igualdad y conjuntamente con Aragón, y cree que con ello están lanzando "un mensaje de soberbia del nacionalismo y de desprecio al resto de comunidades autónomas".

También se ha referido a los JJ.OO de Invierno la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, quien ha acusado a Aragonès de vincular el futuro del Pirineo a este acontecimiento: "Están diciendo a la gente del Pirineo que o Juegos Olímpicos o nada. Si quieren más inversiones, mejores infraestructuras y más transporte públicos, o Juegos Olímpicos o nada. Esto tiene un nombre, y se llama chantaje".

Sin embargo, Aragonès ha negado que vinculen el futuro del Pirineo ni el conjunto productivo de Catalunya a dicho acontecimiento y que, al margen de los Juegos Olímpicos, trabajan por la diversificación económica de esta zona y por evitar el despoblamiento.

Albiach también ha acusado al Govern de promover una consulta hecha a medida para que salga el 'no' al haber excluido que puedan participar en ella los ciudadanos del Solsonès, Ripollès y Berguedà, y considera que en materia climática se está actuando "como Meryl Streep en la película 'Don't look up". "Rectifique y dé alternativas, porque su paso por el Govern tiene el riesgo de ser recordado como el gobierno de los macroproyectos fracasados", ha advertido.