Aragonés responde a Ayuso: " Madrid no puede beneficiarse por ser la capital del Estado"

El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat y actual vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, ha contestado las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso quien ha asegurado que se convertiría "en la peor pesadilla de quien sea si empiezan a tocarle los bolsillos a los madrileños". El político independentista ha cargado contra, según él, los privilegios de Madrid por ser la capital de España y replica a Ayuso "nuestra responsabilidad con Cataluña es construir una república al servicio de la gente. Seguramente este modelo, está en las antípodas del modelo del PP y del que representa la señora Ayuso. En todo caso, que ella defienda su modelo que nosotros vamos a defender el nuestro" subraya Aragonés.

Para ERC su modelo es la desaparición de los incentivos fiscales de la Comunidad de Madrid, que según los independentistas perjudican a Cataluña "evidentemente lo que no puede ser, es que ante una misma situación, haya posiciones discriminatorias gracias a ser la capital del Estado", sentencia Pere Aragonés.

ERC ha confirmado esta mañana su acuerdo total con el PSOE para la aprobación, de unos presupuestos generales del estado que considera "un cambio de paradigma" en España tras 40 años de democracia. El portavoz de ERC en el Congreso Gabriel Rufián defiende el acuerdo "querer gestionar, querer liderar y gobernar el día a día, este mientras tanto, no nos hace menos republicanos, menos independentistas y evidentemente no nos hace menos de izquierdas, nos hace más útiles", un mensaje en clave interna catalana por la proximidad de las elecciones, y diferenciador de Junts per Catalunya que defiende la confrontación con el Estado.

Para los republicanos el acuerdo es "positivo" para Cataluña y cifran en 2.300 millones de euros la aportación del Estado a la Generalitat "es el 19,13 % del total de inversiones y transferencias de capital del estado " calcula Aragonés. Cataluña se asegura la gestión del Ingreso Mínimo Vital y participará en la gestión directa de los fondos europeos. Además el vicepresidente catalán valora "levantar el control financiero sometido discriminatoriamente desde 2015, se consiguen becas educativas, la moratoria de las cuotas de autónomos y la creación de un corredor humanitario para refugiados y peticiones de asilo" enumera el líder de ERC.