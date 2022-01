Aragonès da negativo en covid y asistirá a la sesión de control del Parlament

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dado finalmente negativo de coronavirus y retomará su agenda presencial, por lo que podrá participar mañana miércoles en la sesión de control al President del pleno del Parlamento catalán.



Aragonès ha teletrabajado durante hoy martes por precaución, después de que se haya detectado un caso de coronavirus en su núcleo familiar.



El presidente catalán ha participado así telemáticamente en la reunión del Consejo Ejecutivo de la Generalitat, pero no ha podido asistir presencialmente a la entrega del Premio Internacional Catalunya ni a la primera sesión del pleno del Parlament.



Su participación en la sesión plenaria de mañana estaba en el aire, sobre todo en relación a la sesión de control al presidente de la Generalitat, que se habría suspendido en caso de no poder asistir presencialmente.



No obstante, desde la Oficina del presidente catalán han confirmado a última hora de la tarde que Aragonès responderá mañana a las preguntas de los líderes de los grupos parlamentarios en la sesión de control, tras haber dado negativo por coronavirus y no tener síntomas de covid.



El dirigente retomará de esta manera su agenda presencial, pese a que dichas fuentes de la Generalitat han apuntado que el jefe del Ejecutivo catalán "limitará sus contactos" y participará de manera telemática en algunos actos de los próximos días.