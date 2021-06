Aragonès y JxCat ya barajan "todas las vías" si la mesa de diálogo fracasa

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y JxCat se han comprometido este lunes a "explorar todas las vías" si la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez no da "resultados tangibles" para avanzar hacia la "amnistía" y el derecho a la autodeterminación de Cataluña.



Así lo ha convenido Aragonès con el presidente del grupo de JxCat en el Parlament, Albert Batet, en la primera reunión de su ronda de contactos con los líderes parlamentarios catalanes, tras haber sido investido president a finales de mayo.



Según ha explicado posteriormente la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, JxCat ha mostrado su "compromiso honesto y sincero con el planteamiento de la mesa de diálogo", aunque, si esa vía no da "resultados tangibles", las fuerzas independentistas "explorarán todas las vías, a través de los mecanismos de coordinación en el marco del consenso estratégico" pactado por ERC y JxCat.



En términos idénticos se ha expresado JxCat en un comunicado, en el que han expresado su "disposición a participar, de manera honesta y sincera, en la mesa de diálogo con el Gobierno español", aunque "si no hay resultados tangibles habrá que explorar todas las vías en los organismos de coordinación" como señala el acuerdo de gobierno.



Dejando abierta la puerta a valorar "todas las vías" en el caso de que la mesa de diálogo no dé frutos, Aragonès y JxCat han evitado profundizar en la polémica en torno a la vía unilateral, que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, cuestionó la semana pasada.



JxCat es muy escéptica con los resultados que pueden esperarse de la mesa de diálogo que ERC quiere retomar con el Gobierno de Pedro Sánchez, pero acepta dar dos años de margen antes de evaluar los resultados de esa negociación, que según ha destacado Vilagrà tiene el "objetivo doble de la amnistía y la autodeterminación".



Aragonès quiere que esta mesa de diálogo -que celebró una única reunión en febrero de 2020 antes de verse interrumpida por la pandemia de covid- retome sus trabajos "tan pronto como sea posible" y "tenga un orden del día en torno a la autodeterminación y la amnistía", ha explicado Vilagrà.



Según la consellera, el Govern trabajará para poder "ejercer el derecho a la autodeterminación en esta legislatura" y para "parar la represión a través de una amnistía".



Vilagrà ha destacado la "plena coincidencia" con JxCat en la "determinación de avanzar y alcanzar la república catalana" y ha recordado el compromiso de Aragonès de poner en marcha un "Pacto por la Autodeterminación y la Amnistía".



También ha subrayado que el Govern quiere caracterizarse por llevar a cabo "una gestión eficaz" de sus competencias, con el fin de poder superar la crisis económica y social, con altos índices de paro y pobreza.



Aragonès, acompañado de Vilagrà, y Batet, que ha acudido a la reunión junto a la portavoz de JxCat en el Parlament, Mònica Sales, han constatado la "necesidad de una transformación en clave verde, feminista, social y democrática".



Vilagrà ha destacado la "coincidencia y sintonía" con los representantes de JxCat, que han sido los primeros en reunirse con Aragonès, antes de que el president reciba mañana en el Palau de la Generalitat a Dolors Sabater (CUP), Salvador Illa (PSC) y Jéssica Albiach (En Comú Podem).



Por su parte, JxCat ha señalado en su comunicado que ha trasladado su "determinación para alcanzar la república catalana" y su "compromiso para salir con éxito de la crisis causada por la pandemia".



"Trabajar incansablemente para conseguir la independencia y gestionar con solvencia las necesidades de la ciudadanía son los dos retos de la legislatura", ha afirmado Batet, para quien "solo la amnistía y el ejercicio del derecho a la autodeterminación resolverán el conflicto político entre Cataluña y el Estado".