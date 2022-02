Aragonès irá a la cena del MWC para que el Rey "no desplace al legítimo representante" de Catalunya

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido asistir el domingo a la cena inaugural del Mobile World Congress (MWC), donde estará el Rey Felipe VI, para "no hacer que un monarca que no ha elegido nadie desplace al legítimo representante de la ciudadanía de Catalunya elegido por este Parlament".

Lo ha dicho este miércoles en la sesión de control al presidente en el pleno del Parlament, después de que la líder de la CUP en la Cámara, Dolors Sabater, le haya preguntado "qué sentido tiene" su actitud.

"Ante el conflicto abierto que tantos quieren esconder, ¿qué sentido tiene que usted no vaya a la Conferencia de Presidentes y en cambio cene con el actual representante de la corona corrupta? ¿Qué sentido tiene contribuir en la estabilización de este conflicto en lugar de estarlo denunciando abiertamente?", le ha reprochado Sabater.

Aragonès le ha replicado que el sentido es "defender el potencial tecnológico" de la economía catalana y ha argumentado que no quiere que el Rey condicione al presidente de la Generalitat para asistir a actos que, para él, son importantes para Catalunya.

"No dejaré que me desplace en el ejercicio legítimo de mis funciones de representación del país un monarca que no ha decidido nadie", ha añadido.