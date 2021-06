Aragonés defiende que su gobierno trabajará "en equipo" y para todos

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido este miércoles que su nuevo Govern funcione desde la cooperación y el trabajo en equipo entre sus departamentos, porque muchos de sus objetivos no podrán lograrse desde una sola Conselleria: "Es una responsabilidad que tenemos todos como Govern, es una autoexigencia que nos hacemos".

"Detrás del trabajo en equipo, hay un mejor servicio a la ciudadanía", ha proclamado Aragonés en el pleno del Parlament, ante el que ha comparecido para explicar la composición y estructura de su nuevo Ejecutivo, que trabajará con ambición y mano tendida a la ciudadanía y a los grupos parlamentarios, ha garantizado.

"Con la constitución del nuevo Govern ponemos fin a una etapa demasiado larga de incertidumbre e interinidad, por la represión a casua de la inhabilitación del presidente Quim Torra y por la convocatoria electoral", ha destacado Aragonés, que ha asegurado que buscará el apoyo y complicidad del conjunto del Parlament para gobernar.

Por su parte, el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha reprochado al presidente Aragonès que los nuevos consellers del Governson sólo "cambios estéticos para tapar los últimos 5 años, que han sido muy malos", y ha insistido en que en los próximos días anunciará su Ejecutivo alternativo. Illa le ha dicho al presidente catalán que tiene todo el derecho de organizar su gobierno pero lo ha tachado de ser más de lo mismo, en sus palabras, y ha remarcado que como líderes de la oposición en el Parlament, no les darán "ni 100, ni 50, ni 20, ni 2 ni un día". El líder de los socialistas le reprocha a Aragonès que hable de un gobierno independentista y de progreso porque, para él, esto es un oxímoron, ya que "progresismo e independentismo no casan, son agua y aceite, no se mezclan porque el independentismo es egoísmo y el progresismo es solidaridad".

El diputado de la CUP en el Parlament, Carles Riera, ha instado al presidente de la Generalitat a cumplir con los objetivos fijados en el acuerdo con la CUP para investirle, y le ha advertido que si "claudica o actúa en sentido contrario" dejarán de apoyar a este Govern.