Aragonés defiende a González Cambray de las críticas de la oposición: "No lo voy a cesar"

La sesión de control al Govern ha tenido un protagonista no inesperado; el conseller de Educación, Josep González- Cambray (ERC).

La oposición agrava el deterioro político del conseller y reclama su dimisión o cese. Hasta 6 preguntas en la sesión del control han tenido como destinatario, al máximo responsable educativo del Govern: 4 de forma directa al conseller y las otras al propio Pere Aragonés para exigirle que lo cese y acabe con la crisis. El presidente lo defiende, hasta ahora.

Ante las distintas preguntas parlamentarias, Josep González- Cambray ha reiterado un mismo discurso "necesitamos más tiempo, estamos en plena negociación con el comité de huelga y estamos abiertos a acuerdos. Nosotros ponemos la gestión en la mejora de los alumnos y el adelanto del curso escolar es correcto".

Explicaciones que no han convencido a la oposición, que consideran al conseller quemado políticamente, y le instan a dimitir. "No tiene el apoyo de nadie, bye bye conseller", reclama Lorena Roldán (PP), a una petición secundada por VOX. Mientras el PSC, le daba un margen antes de pedir su salida "tiene 1 semana para llegar a acuerdos conseller, si no es así pediremos su salida "avisa Esther Niubó (PSC).

Mientas Ciudadanos y CUP, en su turno de preguntas a Pere Aragonés, han interpelado al president a despedir a González- Cambray "¿Va a cesar al conseller de educación o va a seguir de perfil?", le ha espetado Nogay Ndiaye (CUP). Aragonés ha defendido a su conseller, a la vez que le lanzaba un aviso sobre el tiempo para llegar a un acuerdo, "no será cesado, mantengo mi confianza. Y mantengo mi confianza porque está llevando una negociación con el comité de huelga y solo ha habido una reunión. Si por cada reunión que no llegamos a un acuerdo tendríamos que irnos, aquí no quedaría nadie".

La sesión de control ha escenificado la buena sintonía entre ERC- PSC. El líder socialista Salvador Illa le ha brindado apoyo en los "momentos difíciles que vienen" y Aragonés ha celebrado la disposición socialista. Una relación con el primer partido de la oposición que contrasta con las relaciones siempre complicadas con sus socios de gobierno, Junts per Catalunya. Unas diferencias públicas que llevan a no hacerse una foto conjunta en las escalinatas del Parlament. Estaba prevista para esta mañana una comparecencia conjunta de los diputados de ERC con los de Junts, para escenificar su rechazo a la sentencia judicial que insta a cumplir el 25% de la educación en castellano. En el último momento, los diputados de Junts per Catalunya se ha desmarcado de la fotografía, alegando "improvisación". Solo el conseller de Salut Josep Maria Argimon, acabó posando para la foto, porque ya se encontraba preparado y según parece desconocía las directrices de su partido.