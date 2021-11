Aragonès: “La decisión del TS es una falta de respeto al sistema educativo”

El presidente catalán, Pere Aragonès, ha dicho que la decisión del Tribunal Supremo de desestimar el recurso de casación de la Generalitat contra una sentencia del TSJC que impone un mínimo el 25 % de las materias en castellano en las escuelas es una "injerencia" y "una falta de respeto a los docentes".



"El catalán en la escuela no se toca. El modelo de inmersión lingüística que tenemos es una garantía de cohesión social y de igualdad de oportunidades", ha declarado Aragonès durante la entrega de los Premios Nacionales de Comunicación que concede el gobierno catalán, que se ha celebrado en el Palau de la Generalitat.



"Es una injerencia y una falta de respeto a los docentes", ha añadido Aragonès durante el acto, al referirse a la decisión del Tribunal Supremo de no admitir el recurso de casación que la Generalitat presentó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba al Govern garantizar que el castellano sea la lengua vehicular, como mínimo, en el 25 % de las materias, por lo que este fallo pasa a ser firme.



Aragonés ha subrayado también: "Decirle a la comunidad educativa que no delegaremos las responsabilidades en los maestros, en los docentes, en las profesoras y profesores, sino que las asumiremos como Govern para defender un modelo de garantía de cohesión y que tiene consenso".