Aragonès advierte: habrá "consecuencias políticas" si Sánchez no investiga el espionaje a independentistas

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que habrá "consecuencias políticas" en la mesa de negociación Estado-Generalitat si la Moncloa "no asume responsabilidades" y no investiga el espionaje a 63 líderes independentistas, entre ellos él mismo.



Así lo ha asegurado en rueda de prensa tras encabezar una reunión extraordinaria del Govern para coordinar una respuesta al caso de espionaje político a independentistas, víctimas del sistema de ciberespionaje Pegasus, según una información de The New Yorker con datos obtenidos por el laboratorio The Citizen Lab.



"Hasta que no se produzca una asunción de responsabilidades, no podemos normalizar la relación con el Estado. Es imprescindible llevar a cabo una investigación interna auditada e independiente para aclara quién ha espiado, por orden de quién y conocimiento de quién", ha dicho Aragonès, que ha instado a Sánchez a "reparar la confianza dañada" para que la mesa de diálogo no quede congelada.