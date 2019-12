Aquest Nadal: Si beus, no condueixis.

L'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Abertis promouen aquest Nadal una campanya per conscienciar els joves sobre el perill de conduir sota els efectes de l'alcohol. Un jove de 30 anys condemnat a presó per provocar un accident mortal mentre anava begut serà el testimoni d'un vídeo molt dur i colpidor. Aquest vídeo es projectarà a diverses discoteques de Barcelona fins al proper 28 de desembre. “Estic aquí (a la presó) perquè gairebè mato a dues persones i a una tercera la vaig matar, al meu amic”. Així ho relata en Carlos al vídeo. El testimoni explica que l'alcohol el va fer conduir més depressa sense prestar atenció i que en una corba va xocar de cara amb un altre cotxe. “no us vull tallar el rotllo, però si això serveix per salvar la teva vida o la d'un altre persona, haurà valgut la pena”. El vídeo es titula “el apagón”. La idea és que de cop s'apaguin els llums i es projecti el vídeo a tota la discoteca. Ja fa dos anys que el Carlos està complint pena de presó per haver provocat l'accident mortal mentre conduïa sota els efectes de l'alcohol. En total seran cinc discoteques de la ciutat de Barcelona les que projectaran el vídeo: Wolf, la Sala Apolo, Club Twenties, Sutton i Legend Club. Els llums i la música s'apagaran uns minuts per intentar conscienciar al joves del gran perill que corren si es posen al volant havent begut. L'acció tindrà lloc entre els dies 14 i 28 de desembre, dates en que es concentren gran part dels àpats nadalencs en què sovint es consumeix més alcohol del compte. Els responsables de la campanya pensen que les imatges impactants són necessàries per arribar als joves i conscienciar-los sobre una problemàtica que cada any mata o provoca greus ferides a molts persones a les carreteres catalanes.També s'intensificaran els controls d'alcoholèmia i drogues per part de la guàrdia urbana.