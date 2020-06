Aquelarre independentista en el pueblo de Puigdemont contra la Monarquía en plena pandemia

Los vecinos de Amer(Girona), 2.200 habitantes, cuando pasean por la plaza mayor del pueblo, que es su centro neurálgico, ven una enorme lona desplegada con la cara de Carles Puigdemont y el lema "No Surrender". Una muestra de veneración colectiva y de culto a la personalidad, hacia su vecino más ilustre, y un ruego para que no se rinda. La lona fue colocada, tras la huida del ex-president de la Generalitat el 29 de octubre a Bélgica, y ahí continua como signo del pensamiento político de la localidad

Y bajo la mirada pintada de Puigdemont, decenas de vecinos de Amer, desafiaron al coronavirus, y se manifestaron contra una de las instituciones más atacadas por el prófugo de la justicia española; la Monarquía

Los manifestantes apoyan la propuesta de su vecino de "objeción fiscal". Puigdemont, desde su chalet en Waterloo, impulsa una campaña que pide a sus fieles no pagar impuestos bajo el pretexto de no financiar la Monarquía e invertir el dinero en la lucha contra el coronavirus. No hay datos oficiales ni oficiosos del número de ciudadanos que siguen la propuesta de Puigdemont. Continua la campaña de la renta y hoy precisamente se ha reiniciado la visita presencial, con cita previa, en las delegaciones de Hacienda para presentar la declaración. El plazo acaba el 30 de junio y será el momento de evaluar si la petición de Puigdemont, de no cumplir con las obligaciones tributarias, tiene éxito o es un fracaso.

Amer ya saltó a la información pública, el 17 de febrero de 2019, cuando Inés Arrimadas, junto a otros miembros de Ciudadanos, se desplazo al pueblo de Puigdemont para denunciar la invasión de símbolos independentistas en el espacio público de la localidad. Los comercios de Amer cerraron sus puertas con la llegada de Arrimadas y vecinosdesinfectaron con lejía la Plaza Mayor cuando Arrimadas se marchó escoltada por los Mossos del pueblo de Puigdemont.