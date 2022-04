La app pública del taxi de Barcelona estará en marcha en otoño

La app pública para pedir un taxi en Barcelon estará en funcionamiento en otoño después de las pruebas piloto que se hicieron en verano, con el objetivo de reducir los 300 millones de kilómetros anuales que los taxistas realizan sin clientes. El Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) han desarrollado esta iniciativa "pionera", que imita el gesto de petición a mano alzada en la calle.

Este sistema, que tendrá el nombre de 'Picmi' busca que todos los taxis ofrezcan un servicio digitalizado, ya que ahora mismo, la mitad del sector no está adherido a ninguna aplicación o emisora. El sistema no contará con la posibilidad de hacer reservas ni tampoco de realizar pagos a través de la app.

El tiempo que los conductores circulen por la capital catalana sin clientes representa un 48% del tráfico total del sector, según ha indicado Antoni Poveda, vicepresidente de Mobilidad, Transporte y Sostenibilidad de la AMB. Por eso, el servicio también tiene la finalidad de aumentar el volumen de demanda de taxis y de realizar rutas más eficientes, reduciendo el impacto ambiental.

En este sentido, el proyecto irá acompañado de la creación de una red de nuevas microparadas para que los taxistas esperen a que entren las peticiones, que complementarán las 275 que hay en Barcelona y las 376 de toda el área metropolitana.

La presidenta del Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) y regidora de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, ha asegurado que "se necesitarán tantas como sea posible" pero que todavía no se ha cerrado la cifra total. De hecho, es posible que la app comience a funcionar sin que esta red complementaria esté planificada. En todo caso, Bonet ha prometido que con el nuevo sistema "sin ninguna duda será mucho más fácil encontrar un taxi" pero "no substituirá" completamente el hecho de pedir un taxi por la calle. "Habrá más taxis cerca, las paradas estarán mucho más repartidas", ha asegurado.

Se podrá acceder al servicio a través del botón 'Picmi', que se incluirá dentro de la aplicación AMB Movilidad, que utilizan 150.000 personas. El nombre escogido responde a un juego de palabras que proviene del inglés 'Pick me' (Recógeme).

Una vez solicitado el servicio, el usuario podrá saber cuántos minutos tardará un taxi a recogerlo, y aceptarlo o no. De la misma manera, el taxista también podrá rechazarlo si no le conviene. En caso de no presentarse en diferentes servicios, los clientes podrán ser excluídos temporalmente de la app.

Por otro lado, habrá zonas de exclusiones donde no se podrá pedir un 'Picmi': cuando se está cerca de una parada tradicional de taxi y cuando haya mucha demanda, por ejemplo a la salida de un concierto. El servicio 'Picmi' también ofrece la posibilidad de saber el precio aproximado de la ruta a través del calculador de precios del IMET. La medida tiene un presupuesto de 300.000 euros, el 80% de los cuales se financiarán con fondos europeos Next Generation.