Anna, madre de un chico con autismo: “Pasear no es un lujo, es una necesidad”

¿Cómo viven las personas diagnosticadas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) el confinamiento? Lo explica Anna Trillas, que es madre de Gerard, que tiene 17 años y es autista: “Ha sido como una bomba atómica, porque todo el día a día que él llevaba se ha parado en seco y de golpe y porrazo, sin que él pueda entender el por qué”. En una conversación con la Agencia Catalana de Noticia, ACN, Anna dice que Gerard tenía una agenda muy ocupada durante toda la semana. Iba a una escuela de educación especial, hacía extraescolares, como natación o senderismo.

HAN VUELTO ALGUNAS CONDUCTAS, COMO LA AGRESIVIDAD

Pero ahora se ve encerrado en casa, lo que gestiona muy mal, y “han salido conductas que hacía mucho tiempo que no teníamos, como agresividad o autolesiones”, lamenta Anna. De hecho, explica que su hijo tiene pocas capacidades respecto a habilidades académicas y no le gusta verla televisión, no sabe leer, ni tampoco sabe jugar. Su abanico de entretenimiento, precisa Anna, es prácticamente cero, lo que “es muy difícil de gestionar”. Y a esto hay que añadir que es hiperactivo y necesita “quemar” mucho.

PASEAR ES UNA NECESIDAD

Anna cree que es muy importante el permiso concedido por el Ministerio de Sanidad para que puedan salir a pasear las personas con discapacidad o especialmente vulnerables, como es el caso de su hijo. Aunque eso, les haya supuesto recibir insultos o el reproche de algunos vecinos. Pero Anna recuerda que en su caso, salir a pasear no es un lujo, sino una necesidad: “para nosotros no es un tema de poder salir a pasear. Es que es un tema de evitar que haya agresividad hacia los otros miembros de la familia, de que no haya autolesiones hacia él mismo y de poder llevar una mínima calidad de vida”.