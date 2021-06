Angel, policía nacional: "no esperaba que llegara mi jubilación de esta manera"

Ángel, de 45 años, es un agente de la Policía Nacional que tuvo que cubrir los disturbios del procés. Esos altercados le cambiaron la vida para siempre, y le obligaron a adelantar su jubilación. Uno de esos empezó el servicio en el Aeropuerto. Sabía que "el ambiente estaba muy caldeado y los días anteriores ya se habían producido numerosos altercados". Hacia las ocho de la tarde se desplazó junto a otros compañeros hasta la Via Laietana. Fue como "llegar a una zona de guerra". Desde adoquines, a botellas molotox, otras llenas de líquidos corrosivos, contenedores en llamas, una "auténtica batalla campal".

A Ángel le impactó una losa lanzada desde un edificio. Justo después notó cómo impactaba otro objeto, esta vez contra su espalda. "Sentí que mi brazo perdía fuerza". Le trasladaron al Hospital Sagrat Cor de Barcelona donde fue intervenido. Aún así, la fractura no se le consolidó correctamente. Hoy Ángel tiene en la mano una placa, 8 tornillos y una malla. Reconoce han sido unos años muy duros, "cuando no era el traumatólogo, era el psicólogo, y si no rehabilitación".

Los hechos de aquel día le pasaron factura a él y a otros más de 200 policías nacionales que fueron desplazados a Barcelona con motivo de las manifestaciones del procés.

La semana pasada se celebró un acto, que también fue retransmitido por redes sociales, para hacer un homenaje a Ángel: “me encontré con esa gran sorpresa, no me la esperaba”. Le reprocha al Ministerio del Interior, eso sí, no haber estado a la altura: “Todos sabemos cómo son estas cosas, en el momento de la noticia la gente aparece por allí pero luego desaparece.