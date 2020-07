Andorra no registra ningún nuevo caso de Covid-19 desde el 18 de junio y sólo queda un caso en activo

El ministro de Salud, Joan Martínez Benazet ha destacado que se han hecho un total de 709 pruebas TMA --como la PCR, pero más sensible, según han explicado las autoridades sanitarias del país en reiteradas ocasiones--, en los distintos cribados de grupos centinela y en casos sospechosos, y ninguna de ellas ha salido positiva.

También destaca que la ciudadanía "ha respondido de forma coordinada para hacer frente a la pandemia" y, entre las debilidades del país, ha constatado el elevado número de visitantes que recibe.

"No nos podemos cerrar a las visitas porque vivimos del turismo", ha dicho el titular de Salud, y no se puede controlar que nadie llegue al país infectado, por lo que Martínez Benazet ha reiterado la necesidad de protegerse. Esta protección pasa, desde un punto de vista técnico, por la mayor capacidad diagnóstica y el refuerzo de la investigación epidemiológica para detectar rápido los posibles nuevos casos. Y también reduciendo el riesgo de contagio manteniendo la distancia de seguridad, usando mascarilla siempre que no se pueda mantener dicha distancia, y con higiene de las manos.

Desde el inicio de la pandemia, se han diagnosticado en Andorra 855 casos de Covid-19, de los que sólo queda un caso con la infección en activo; las defunciones con el coronavirus ascienden a 52, cifra que se mantiene inamovible desde el 16 de junio.

Actualmente, no hay ningún profesional sanitario contagiado y en el hospital hay cuatro pacientes que tuvieron el Covid-19 y quedan ingresados por otras patologías o por secuelas de la infección de coronavirus, según ha informado Martínez Benazet.