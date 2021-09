Andorra obligará a realizar una formación a los propietarios de perros de razas peligrosas

El Gobierno andorrano ha presentado este lunes un nuevo Reglamento sobre la tenencia de perros peligrosos y potencialmente peligrosos con una novedad destacada: se obligará a los propietarios de dichos canes a realizar una formación previa. Todo ello, con el fin objetivo de "seguir incrementando la seguridad y garantizar una buena convivencia".

Esta formación previa se divide en dos partes. En la primera se evaluará el entorno de la persona que quiere adquirir el perro, como "el tipo de vivienda, el estilo de vida, capacidades, etcétera, a efectos de poder generar una reflexión previa antes de tomar la decisión", tal y como ha explicado el Ejecutivo andorrano. Además, esta primera formación será impartida por un centro de adiestramiento autorizado, encargado de explicar el comportamiento de este tipo de perros.

Por otro lado, en la segunda formación se deberá realizar un curso sobre la normativa vigente en materia de tenencia y protección de animales de compañía, así como las obligaciones que se deben respetar. En este caso, el curso lo impartirá el Cos de Banders, el equivalente a los Agentes Rurales, y se realizará, al menos, una vez por semestre.

En ambas formaciones se deberá superar una prueba de evaluación para obtener la acreditación, que no tendrá efectos retroactivos: solo se exigirá a los propietarios nuevos a partir de la entrada en vigor del reglamento. De ese modo, no afectará a aquellos que ya tienen un perro considerado peligroso o potencialmente peligroso. Aunque los propietarios que no cumplan con la normativa o que sus perros pasen a ser considerados peligrosos por comportamientos agresivos sí deberán superar la formación.